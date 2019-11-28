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28.11.19 20:08

SkyUp откроет летом четыре новых рейса из Львова

Авиакомпания SkyUp Airlines в предстоящем летнем сезоне начнет выполнять рейсы из Львова в Ираклион, Батуми, Бургас и Барселону.

SkyUp откроет летом четыре новых рейса из Львова

Об этом в ходе туристического форума Win with the Lion сообщил гендиректор перевозчика Евгений Хайнацкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

По словам Хайнацкого, авиакомпания довольна сотрудничеством со Львовским аэропортом: несмотря на пока еще короткий период работы в нем, удалось достичь хорошей заполняемости кресел на маршрутах из/во Львова.

Как сообщалось, 25 октября авиаперевозчик открыл во Львове базу и активно расширяет свое присутствие там: в ноябре компания начала выполнять из Львова рейсы в Париж и Тель-Авив.

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