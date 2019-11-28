Dragon Capital покупает склады книжного "Клуба семейного досуга" под Харьковом

Согласно повестке дня АМКУ на 28 ноября, сделка обеспечит компании Dragon Capital Investments Limited превышение 50% голосов в высшем органе управления общества, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным госреестра, ООО "Ю Си Риал Истейт" занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Предприятие зарегистрировано по ул.Заводская, 50 в пгт Солоницевка под Харьковом в направлении Киева.

Согласно данным веб-сайта книжного "Клуба семейного досуга" (КСД), по этому адресу действует дистрибьюторский центр компании. Объект открыт 20 мая 2009 года и представлен складским комплексом класса "А" площадью 12 тыс. кв. м, который "позволяет обрабатывать заказы и отправлять корреспонденцию любой сложности в кратчайшие сроки".

По данным КСД, в дистрибьюторском центре работает более 250 человек, что дает возможность ежеквартально направлять около 500 тыс. посылок, поставлять сеть фирменных розничных магазинов, а также обеспечивать работу с партнерами издательства.

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ООО "Ю Си Риал Истейт" создано в 2017 году. Учредителем компании является "М.О.Т.Инвест" (Австрия), конечным бенефициаром – граждане Германии Мехмет Зафер Токер и Стив Беер, а также гендиректор издательства "КСД" Олег Шпильман.

Чистая прибыль "Ю Си Риал Истейт" в 2018 году составила 5 млн грн, выручка – 8,9 млн грн. Текущие обязательства на конец 2018 года составляли 64,7 млн грн, нераспределенная прибыль – 63,7 млн грн.

Размер уставного капитала предприятия составляет 28,9 тыс. грн.

Австрийская "М.О.Т.Инвест" также является владельцем дочернего предприятия с иностранными инвестициями "Книжный клуб "КСД" (Харьков).

Компания в 2018 году сократила чистую прибыль в 4,6 раза, до 10,38 млн грн. Выручка компании снизилась на 5,3% и составила 558,9 млн грн.

Уставный капитал "М.О.Т.Инвест" составляет 8,1 млн грн.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.