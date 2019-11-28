Цены на рынке электроэнергии обновили исторический минимум (обновлено)

По данным госпредприятия "Оператор рынка", объем купли-продажи электроэнергии на указанный период составляет 90,78 тыс. МВт-ч, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом предложение по продаже составляло 136,85 тыс. МВт-ч, что на 49,85% выше спроса (91,32 МВт-ч).

В свою очередь средневзвешенная цена электрической энергии в торговой зоне "Бурштынский остров" составила 1,73 тыс. грн за МВт-ч. Объем купли-продажи составил 16,12 тыс. МВт-ч, заявленный объем продажи – 20,7 тыс. МВТ-ч, покупки – 21,33 тыс. МВТ-ч.

Как отмечают в пресс-службе ГП "Оператор рынка", снижение средневзвешенной цены в торговой зоне ОЭС Украины по сравнению со вчерашним днем составило на 32,36%, в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" – 9%.

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Как сообщалось, предыдущая минимальная средневзвешенная цена на РСВ была зафиксирована в ОЭС по итогам торгов с периодом поставки на 14 ноября – 919,8 грн/МВт-ч. Такого снижения цены не было с начала запуска оптового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.

Как поясняли тогда в ГП "Оператор рынка", такая цена была обусловлена теплой погодой и профицитом электроэнергии в "Объединенной энергосистеме Украины".