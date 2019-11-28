Прекратившая полеты Atlasjet Ukraine осталась без самолетов

Об этом сообщает отраслевое издание avianews.com со ссылкой на данные немецкого портала skyliner-aviation-de, передает БизнесЦензор.

Сервис flightradar24.com зафиксировал перелет авиалайнера 28 ноября из Стамбула в Тулузу.

До этого момента воздушное судно выполняло полеты между Одессой и Стамбулом, а также под позывными материнской компании Atlasglobal по ее маршрутной сети.

Второй самолет из флота Atlasjet Ukraine — A320 с регистрацией UR-AJC, выполнил последний полет авиакомпании 4 ноября из Одессы в Стамбул, а 21 ноября перелетел из Стамбула во французский аэропорт Монпелье.

Согласно украинскому законодательству, флот авиакомпании с действующим сертификатом эксплуатанта, который позволяет совершать полеты, должен состоять не менее чем из двух воздушных судов.

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Как сообщалось, Atlasjet Ukraine прекратила полеты одновременно с материнской компанией 26 ноября из-за финансовых проблем Atlasglobal. До этого момента сеть украинского авиаперевозчика включала только одно регулярное направление — Одесса-Стамбул, которое было открыто в 2018 году взамен закрытых рейсов Львов-Стамбул, Запорожье-Стамбул и Харьков-Стамбул.

В заявлении авиакомпаний говорится, что они закрыли продажи перевозок до 16 декабря и в этот день планируют обнародовать информацию для пассажиров о процедуре вынужденного обмена или возврата авиабилетов.