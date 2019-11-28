Налоговая служба заявила о снижении количества внеплановых проверок на треть

Об этом заявил глава ГНС Сергей Верланов в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Применения рискоориентированных подходов позволяет значительно сократить количество внеплановых проверок без снижения поступлений в бюджет. Избранный обновленной ГНС курс на уменьшение давления на бизне уже дает результат. Принцип Новой налоговой – если налогоплательщик работает честно, то его деятельность проверять не нужно. Но проверки неизбежны для тех, кто пытается уклониться от уплаты налогов", - написал Верланов.

По данным налоговой службы, документальными (плановыми и внеплановыми) проверками за этот период охвачено 5,9% субъектов крупного бизнеса, 0,9% – среднего и 0,2% – малого предпринимательства.

Доначисления по итогам проверок выросли на 6,5 млрд грн в августе-октябре этого года – до 13,3 млрд грн.