Суд подтвердил законность отмены лицензии платежной системы TYME из-за санкций

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

В частности, Апелляционный суд оставил без изменений решение Окружного административного суда Киева от 25 сентября, который отказал ООО "Финансовая компания "ОМП-2013" в иске с просьбой отменить решение НБУ об отмене лицензии.

Как сообщалось, 14 июня 2018 года НБУ отменил регистрацию крупнейшей украинской платежной системы TYME, поскольку эта система, по версии Службы безопасности Украины, работала с запрещенной в Украине российской платежной системой.

По данным СМИ, По данным СМИ, TYME работала с российской системой Contact.

Как писал БизнесЦензор, система TYME является лидером среди платежных сервисов по итогам прошлого года. Через эту систему за год прошли переводы на $1,36 млрд, хотя появилась она не так давно – в октябре 2014 года после того, как ее собственником стал инвестбанкир Игорь Мазепа.

По данным TYME, платежная система имеет более 3000 пунктов приема платежей, проводит более 10 млн транзакций в месяц, а ее пользователями являются более 10 млн систем ежегодно.