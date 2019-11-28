Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" повысила цены на 4 копейки – до 11,36-11,39 грн за литр.

В сети WOG автогаз подорожал на 15 копеек – до 12,84 грн/л.

На станциях Shell автогаз подорожал на 31 коп. за литр.

Также цены выросли на АЗС сетей AMIC, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", "Род-Ник", SUN OIL, Mango и Motto.

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Как сообщалось, оптовые цены сжиженного газа с начала ноября увеличились на 10% – до 19,6 тыс. грн за тонну. Повышение оптовых цен происходит на фоне роста котировок пропан-бутана на белорусско-польской границе, спровоцированного ограничением поставок холдингом "Сибур".

Кроме того, в начале ноября наблюдалось снижение объема импортных поставок автогаза. Так за 1-20 ноября по железной дороге в Украину поступило 68 тыс. тонн топлива против 81 тыс. тонн за 1-20 октября.