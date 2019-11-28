Минэкоэнерго предложило добровольно снизить "зеленые тарифы" на 10-17%

Об этом заместитель главы Минэкоэнерго по вопросам европейской интеграции Константин Чижик заявил в ходе X Международного инвестиционного форума по возобновляемой энергетике, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам чиновника, соответствующий законопроект в ближайшие дни будет зарегистрирован в Верховной Раде.

Чижик уточнил, что для проектов, которые планируются к реализации в рамках подписанных pre-PPA (договоров купли-продажи электроэнергии по действующему "зеленому" тарифу для будущих объектов), предлагается реструктуризация в виде 15% снижения "зеленого" тарифа для СЭС и 10% снижения для ВЭС.

"Мы ожидаем, что это, во-первых, приведет к сбалансированию дефицита "Гарантированного покупателя", а во-вторых – сделает тарифы ближе к рыночным ценам. Хочу подчеркнуть, что эти предложения, возможно – с небольшими отклонениями, были поддержаны большинством профильных ассоциаций возобновляемой энергетики", – прокомментировал замминистра, напомнив, что в настоящее время дефицит "Гарантированного покупателя" составляет 400 млн грн, а в 2020 году может составлять 16 млрд грн.

Инвесторы в СЭС, которые подписали pre-PPA и еще не ввели свои объекты в эксплуатацию, при желании получать действующий тариф должны закончить свои проекты до 1 апреля 2020 года, инвесторы в ВЭС – до конца следующего года.

"Если компания не ввелась в эксплуатацию, у нее будет два выхода: либо реструктуризация, либо аукцион", – уточнил замминистра.

Законопроект также предусматривает усиление ответственности производителей электроэнергии за небалансы.

"Согласно действующему законодательству, ответственность за небалансы приходит постепенно, по 10% в год до 2030 года. Мы предлагаем для тех объектов, которые пойдут на добровольную реструктуризацию, вводить ответственность за небалансы по 20% в год. Для объектов, которые не пойдут на реструктуризацию, ответственность будет усиливаться быстрее", – отметил Чижик.

При этом для станций, которые реструктуризируют тариф, 100% ответственность за небалансы наступит в 2025 году, тогда как для объектов, оставшихся на действующем "зеленом" тарифе, – в 2023 году.

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Для сбалансирования дефицита "Гарантированного покупателя" министерство предлагает также увеличить стоимость электрической энергии для бытовых потребителей с объемом потребления более 500 кВт-ч в месяц. Речь идет, в частности, об отмене для таких бытовых потребителей нормы, согласно которой первые 100 кВт-ч отпускаются по льготной цене на уровне 90 копеек за кВт-ч.

"Для понимания – больше половины всего населения Украины потребляет до 100 кВт-ч. То есть речь идет о лицах, потребляющих в пять раз больше, чем среднее потребление. Другими словами, богатые будут платить несколько больше", – считает Чижик.

Кроме того, предлагается также отменить компенсацию за потери при транспортировке электроэнергии, а также увеличить тарифы оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго".

Как сообщалось, по оценке Министерства энергетики и защиты окружающей среды, дефицит бюджета госпредприятия "Гарантированный покупатель" для расчетов с производителями электроэнергии по "зеленому тарифу" в 2020 году может составить от 10,4 млрд грн (по первому варианту) до 13,5 млрд грн (по второму варианту).

По данным Минэкоэнерго, установленная мощность ВИЭ по итогам 2019 года составит 5,74 ГВт, 2020 года – 7,59 ГВт (по данным профильных ассоциаций, предоставленных исходя из подписанных pre-PPA).

Прогнозированное производство "зеленой" электроэнергии в этом году будет равно 6 млрд кВт-ч, а сумма выплат за данный объем – 28 млрд грн (здесь и далее без НДС). В следующем же году, объем средств для выплат объектам ВИЭ, по некоторым оценкам, может достигать 45 млрд грн.