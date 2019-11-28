Минэкоэнерго назвало причины увольнения главы "Энергоатома"

Как сообщает пресс-служба министерства, также Недашковского обвиняют в несоблюдении графиков проведения ремонтов энергоблоков АЭС, и невыполнении финансовых планов, передает БизнесЦензор.

В части неэффективного менеджмента Недашковского обвиняют в том, что в августе при запуске в работу после планового ремонта загорелся трансформатор и генератор на 1-м блоке Хмельницкой АЭС, поскольку в системе охлаждения забыли пыж из ткани, которым чистили систему охлаждения. В итоге энергетическая система Украины потеряла 1 ГВт установленной мощности.

Кроме того, по данным министерства, количество нарушений в работе атомных станций с момента назначения Недашковского в 2014 году начало расти. Так, за 2018 год зафиксировано 22 таких нарушения, по сравнению с 10 в 2014 году. При этом были зафиксированы два нарушения первого уровня на Запорожской АЭС.

При этом значительное количество мероприятий Комплексной сводной программы повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций не выполняется в запланированных объемах и в установленные сроки.

Кроме того, как указывают в Минэкоэнерго, во время руководства Недашковским "Энергоатомом" в 2015 году было открыто уголовное производство о присвоении средств компании на сумму 6,4 млн евро, в совершении которого обвиняются экс-нардеп Николай Мартыненко.

Министерство также указывает на заключение "Энергоатомом" договоров с поставщиками, которые имеют негативные репутационные риски, что привело к закупке бракованной продукции и завышению стоимости товаров.

Недашковскому также вменяют факты несоблюдения графиков проведения капитальных и текущих ремонтов энергоблоков АЭС, что привело к недовыработке электроэнергии, а также рост стоимости расходов по этому направлению.

Кроме того, бывшего главу компании обвиняют в постоянном невыполнение финансовых планов, значительном увеличение расходов на обслуживание кредитов (на 33% больше плана), невыполнение условий кредитных договоров с ЕБРР и Евроатомом (70% всех долгосрочных обязательств), увеличении валютных рисков.

"Конкурс на должность президента НАЭК "Энергоатом" объявят в ближайшее время. Подчеркиваем, увольнение Юрия Недашковского не повлияет на работу атомных электростанций Украины: все будут работать в штатном режиме", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, накануне, 27 ноября, Кабинет министров на своем заседании уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.

Премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге отказался комментировать причины принятого решения.

"Это было решение министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля. Я думаю, он прокомментировать это более подробно", – сказал Гончарук.

Недашковский занимал эту должность с мая 2014 года. До этого он уже возглавлял "Энергоатом" в 2008-2012, 2005-2006, а также 2000-2003 годах.