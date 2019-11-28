АГРУ призвала установить обоснованные тарифы на транспортировку газа для стабильности нового оператора ГТС

Об этом со ссылкой на пресс-службу Ассоциации газового рынка Украины сообщает БизнесЦензор.

"Ключевым условием финансовой независимости нового оператора ГТС Украины является установление экономически обоснованных тарифов для всех сегментов газотранспортной системы - и для магистральных газопроводов, и для газораспределительных сетей. Именно безубыточные тарифы для операторов ГРМ позволят прекратить наращивание долгов за балансировку газа в системе", - сообщает АГРУ.

По данным ассоциации, сейчас такие долги составляют 1 млрд евро.

"Они возникли потому, что установленный НКРЭКУ уровень тарифов для операторов ГРМ не позволяет им рассчитываться за технологический газ. Действующие тарифы вдвое ниже себестоимости услуг по распределению газа, при этом госрегулятор уже пять лет уклоняется от их просмотра", - говорится в сообщении ассоциации.

АГРУ указывает, что при сохранении убыточных тарифов несостоятельность операторов ГРМ рассчитаться за технологический газ приведет к накоплению долгов перед новым оператором ГТС, который создают в процессе анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины".

Поэтому для его финансовой устойчивости необходимо утверждение НКРЭКУ экономически обоснованных тарифов для операторов ГРМ, отмечает ассоциация.

"В таких условиях непонятно заявление "Укртрансгаза", в которой долги за технологический газ, которые возникли исключительно из-за убыточных тарифов операторов ГРМ и зафиксированы документально, названы "несанкционированным отбором газа". Такая формулировка не соответствует действительности, грозит деловой репутации участников рынка газа и может привести к "замораживанию" тарифной проблемы", - сообщает АГРУ.

Поэтому, для конструктивного решения вопроса тарифных долгов АГРУ в дальнейшем просит "Укртрансгаз" называть вещи своими именами.

"Это станет залогом принятия НКРЭКУ прозрачных обоснованных решений, необходимых для стабильной работы оператора ГТС и рынка газа", - сообщает Ассоциация газового рынка Украины.