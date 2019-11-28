"Укрпошта" сэкономила 8 миллионов на закупке дизтоплива по рамочным соглашениям

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрпошты" сообщает БизнесЦензор.

В рамках соглашения компании-участники поставили "Укрпоште" более 1,6 млн литров дизельного топлива.

На протяжении 7 месяцев было проведено 26 отборов среди 5 участников рамочного соглашения ЧП "Окко Контракт", ООО "Манго-Групп", ООО "Вог Трейд Ресурс", ООО "Глуск Украина" и ООО "Глобал Сейл" на общую сумму 43 млн грн.

В "Укрпоште" отмечают регулярность поставок топлива при рамочных соглашениях.

"Укрпошта" уже начала подписания нового рамочного соглашения по закупке дизельного топлива на следующие 2 года и с декабря планирует начать еженедельные отборы среди ее участников.

В новом рамочном соглашении по закупке дизельного топлива на 2020-2021 годы участвует уже 9 поставщиков.

В общем "Укрпошта" планирует закупить в рамках нового соглашения мелким оптом 6,2 млн литров дизельного топлива. Общая стоимость рамочного соглашения на момент объявления составляет 186 млн грн с НДС.