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28.11.19 13:02

Покровский ГОК Коломойского может выплатить дивиденды на 366 миллионов

Акционеры ЧАО "Покровский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК, бывший Орджоникидзевский ГОК) могут направить 95% чистой прибыли по итогам 2018 года, которая составила 385,47 млн грн, на выплату дивидендов или оставить эту часть нераспределенной.

Покровский ГОК Коломойского может выплатить дивиденды на 366 миллионов

Соответствующие проекты решений выносятся на общее собрание акционеров предприятия, назначенное на 14 января 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом первым проектом решения по вопросу распределения прибыли предлагается 5% прибыли за 2018 год (19,27 млн грн) направить в резервный фонд, а 95% (366,19 млн грн) оставить нераспределенными, дивиденды не начислять и не выплачивать.

Вторым проектом предлагается 5% прибыли за 2018 год направить в резервный фонд, а 95% направить на выплату дивидендов, что составит 0,124 грн на одну простую акцию.

В повестке дня также значатся вопросы об утверждении принципов корпоративного управления Покровского ГОКа и продлении срока выполнения задания по обязательному аудиту компанией ООО "Аудиторская фирма "Каупервуд".

Как сообщалось в отчете предприятия, ПГОК по итогам работы в 2018 году сократил чистую прибыль на 41,3% по сравнению с 2017 годом - до 385,47 млн грн, но нарастил чистый доход на 11,7% – до 2,9 млрд грн.

Покровский ГОК – крупнейший в Украине производитель марганцевой руды, который ведет ее добычу открытым способом.

Как писал БизнесЦензор, Покровский горно-обогатительный комбинат (ГОК) принадлежит Игорю Коломойскому и партнерам.

По данным предприятия на конец третьего квартала 2019 года, в собственности четырех кипрских компаний – Profetis Enterprises Limited, Exseed Investmens Limited, Clemente Enterprises Limited и Alexton Holdings Limited (все – Кипр) – находится по 24,3024% акций ЧАО.

Уставный капитал ЧАО составляет 736,134 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.

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