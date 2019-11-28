Moody's улучшило прогноз по рейтингу "Приватбанка"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "ПриватБанка" сообщает БизнесЦензор.

"Как говорится в сообщении Moody's, улучшение прогноза рейтингов "ПриватБанка" обусловлено повышением суверенного рейтинга Украины, стабилизацией банковской системы, а также улучшением качества активов и рентабельности "ПриватБанка", - сообщает банк.

Как отметили эксперты Moody's, в 2019 году "ПриватБанк" продемонстрировал значительное улучшение показателей рентабельности, низкую зависимость банка от рыночного финансирования и высокий уровень ликвидных активов - более 70% совокупных активов банка.

Также Moody's подтвердил базовую оценку кредитоспособности "ПриватБанка" сaa1, рейтинги банка по депозитам в национальной валюте (Caa1) и иностранной валюте (Caa2).