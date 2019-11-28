БизнесЦензор

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28.11.19 12:19

Moody's улучшило прогноз по рейтингу "Приватбанка"

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по рейтингам государственного "ПриватБанка" со "стабильного" на "позитивный".

Moody's улучшило прогноз по рейтингу "Приватбанка"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "ПриватБанка" сообщает БизнесЦензор.

"Как говорится в сообщении Moody's, улучшение прогноза рейтингов "ПриватБанка" обусловлено повышением суверенного рейтинга Украины, стабилизацией банковской системы, а также улучшением качества активов и рентабельности "ПриватБанка", - сообщает банк.

Как отметили эксперты Moody's, в 2019 году "ПриватБанк" продемонстрировал значительное улучшение показателей рентабельности, низкую зависимость банка от рыночного финансирования и высокий уровень ликвидных активов - более 70% совокупных активов банка.

Также Moody's подтвердил базовую оценку кредитоспособности "ПриватБанка" сaa1, рейтинги банка по депозитам в национальной валюте (Caa1) и иностранной валюте (Caa2).

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