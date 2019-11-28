БизнесЦензор

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28.11.19 12:02

Мининфраструктуры рассмотрит вопрос работы Кравцова на посту главы "Укрзализныци"

Министерство инфраструктуры Украины в ближайшее время намерено рассмотреть вопрос дальнейшей работы Евгения Кравцова на посту главы АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев), сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Мининфраструктуры рассмотрит вопрос работы Кравцова на посту главы "Укрзализныци"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"По "Укрзализныци" премьер-министр уже дал оценку, что есть много замечаний как к тому, что происходило внутри, так и к управлению. Поэтому, я думаю, в ближайшее время мы этот вопрос рассмотрим, и будет решена дальнейшая судьба Кравцова", - сказал он на брифинге во Львове в четверг.

При этом Криклий отметил, что госсекретарь ведомства, экс-начальник департамента инвестиционной политики УЗ Андрей Галущак, отстранение от должности которого требует уволенная с должности замминистра инфраструктуры Александра Клитина, "никак не может влиять на "Укрзализныцю".

"К Галущаку замечаний нет, и к локомотивам он точно не имеет никакого отношения. Более того, мы были бы рады, чтобы хоть кто-то имел какое-то отношение к локомотивам, потому что последний раз, когда они закупались, это контракт с General Electric. А так в "Укрзализныци" вообще ужасная ситуация. У них очень давно не покупались ни новые вагоны, ни поезда и ни тем более локомотивы", - отметил Криклий.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о намерении Кабинета министров сменить руководство АО "Укрзализныця" из-за коррупции на предприятии.

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