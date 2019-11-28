Жители Житомирской области задолжали за газ 454 миллиона

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Житомиргаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

"Вместе с этим жители за газ начали погашать долги за газ - с начала года они уменьшились на 101 млн грн", - говорится в сообщении.

Рост долгов и несвоевременные расчеты ставят под угрозу стабильное снабжение газа для потребителей региона.

"Ведь из-за отсутствия оплаты за газ "Житомиргаз Сбыт" не может рассчитаться с другими участниками газового рынка. Поэтому 41,103 тыс должников получили от "Житомиргаз Сбыта" предупреждение об отключении от газоснабжения.

"Мы благодарны тем потребителям, которые своевременно и в полном объеме рассчитываются за потребленные кубометры газа. У кого ситуация сложилась по-другому - просим обратиться к предприятию, чтобы реструктурировать долг", - говорит директор ООО "Житомиргаз Сбыт" Елена Благодарская.

В течение 2019 года из-за системных неплатежей от газоснабжения были отключены 9623 бытовых потребителей, указывает "Житомиргаз Сбыт".

С момента предупреждения к отключению газоснабжения потребитель имеет достаточно времени, чтобы оплатить средства или обратиться в ООО "Житомиргаз Сбыт" с заявлением о погашении долга частями.

"Поэтому, чтобы избежать отключения, потребителям нужно вовремя позаботиться о способе погашения задолженности", - сообщает компания.

Кроме того, в "Житомиргаз Сбыте" отмечают, что прекращение газоснабжения не избавляет от необходимости оплаты задолженности, а в случае взыскания задолженности в судебном порядке, к этой сумме добавляются еще судебные издержки и инфляционные потери.

"Повторное присоединение к системе газоснабжения возможно только после полного погашения задолженности и компенсации убытков, связанных с прекращением и возобновлением газоснабжения. Поэтому компания просит не допускать таких ситуаций и вовремя рассчитываться за потребленный газ", - говорится в сообщении.