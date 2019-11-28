Кабмин ввел электронную декларацию для уплаты налогов на посылки дороже 100 евро (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

"Такая норма после доработки соответствующих программных сервисов позволит гражданам самостоятельно осуществлять (после получения определенных навыков декларирования своих товаров) без привлечения таможенных брокеров, соответственно предоставит им возможность сэкономить средства на таможенном оформлении товаров", – сказано в сообщении.

Также изменяется форма декларации М-16.

"Кроме этого, актуализирован перечень товаров, перемещение которых по территории Украины транзитом осуществляется при условии обязательного предоставления таможенным органам финансовых и других гарантий", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, с 1 июля 2019 года лимит на необлагаемую стоимость товаров в международных почтовых отправлениях снижен со 150 до 100 евро.

Таким образом, все товары, превышающие эквивалент 100 евро, облагаются налогом. То есть, если стоимость посылки превысит эквивалент 100 евро, нужно уплатить 20% НДС, а также полшиной в 10% от суммы, которая превышает эквивалент в 150 евро.