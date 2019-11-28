Китай разрешил поставки меда из Украины, – Минэкономики

Об этом в Facebook сообщил написал заместитель министра развития экономики Тарас Качка, передает БизнесЦензор.

"Ну и наконец - подписали два протокола по рапсовому шроту и меду. Так что уважаемые производители - можете отправлять", - заявил Качка.

По данным Качки, делегация Украины провела встречу с Генеральной таможенной администрацией КНР.

"Мы проговорили все наши действия по всем товарным позициям - молочная продукция, пшеница, ячмень, горох, фасоль, орехи, черешня, голубика, рыба и т. Работа по всем этим товарам значительно интенсифицируется", - сообщил он.

"Мы также завершили согласование протокола по мясу птицы (а следовательно, свою цель открыть товар до конца этого года я не оставляю)", - обещает Качка.