Кабмин решил провести электронную перепись населения с помощью мобильных операторов, – Дубилет

Об этом Дубилет написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

По словам Дубилета, перепись населения была запланирована на конец 2020 года, на что в бюджете Украины было выделено 3,4 млрд грн. Дубилет указывает, что традиционный метод переписи очень дорогой и неэффективный. Поэтому Кабмин решил провести электронную перепись населения.

"Вместе со специалистами по математике и социологии мы проводим его по следующему алгоритму.

Собираем анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении. Собираем данные из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионерах (Пенсионный Фонд). Ведь эти группы имеют меньшее проникновение мобильных. Проводим "калибровкой" социологические опросы. Уточняем, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах. Вставляем эти данные в математическую модель", - написал Дубилет.

"В итоге мы получаем достаточно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах. Эти данные будут, возможно, более точными, чем от традиционной переписи, поскольку далеко не все украинцы открывают двери тем, кто проводит опрос", - считает Дубилет.

Для специализированных вопросов Дубилет предлагает проводить социологические опросы, работу с электронными реестрами или "другие необычные источники".

"Например, для изучения языкового вопроса можно посмотреть статистику банкоматов ПриватБанка", - написал он.

"Поэтому в бюджет 2020 мы снизили бюджет на перепись с 3,4 млрд грн до 1,4 млрд. А если все пойдет, как запланировано, думаю, потом мы сможем сэкономить еще до 1 млрд", - написал он.

Результаты переписи Кабинет министров планирует опубликовать в 2019 году.

Как писал БизнесЦензор, премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверен, что перепись населения можно провести дешевле, чем за 3,4 млрд грн, как было заложена на это в проекте госбюджета на 2020 год до первого чтения.

26 сентября министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что в Украине могут провести электронную перепись населения, объединив все государственные реестры с данными об украинцах в один. Дубилет также добавил, что объединение существующих реестров физлиц будет намного выгоднее, чем проведение классической переписи населения.

В проект государственного бюджета Украины на 2020 год на перепись населения и другие статистические наблюдения заложено 3,44 млрд грн.