БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
28.11.19 10:16

С начала года на счета неплатежеспособных банков поступило 7 миллиардов. ИНФОГРАФИКА

Общая сумма поступлений в январе-октябре 2019 года на счета ликвидируемых банков, составила 7,1344 млрд грн.

С начала года на счета неплатежеспособных банков поступило 7 миллиардов. ИНФОГРАФИКА

Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов Украины сообщает БизнесЦензор.

От реализации активов банки получили 6,1491 млрд грн, погашение кредитов – 872,6 млн грн, аренды имущества – 96,1 млн грн, погашение ценных бумаг – 16,6 млн грн.

В течение октября в неплатежеспособные банки поступило 505,8 млн грн, из которых 435,1 млн грн - от продажи их активов.

По объемам поступлений от реализации активов по итогам октября 2019 лидировали, в частности: АО "ВТБ БАНК" – 106,3 млн грн; АО "Дельта Банк" – 99,9 млн грн; ПАО "Укрбизнесбанк" – 36,5 млн грн; ПАО "КБ "Крещатик" – 34,8 млн грн; АО "Родовид Банк" – 34,3 млн грн.

Кроме того, в общей сумме поступлений за октябрь 63,5 млн грн составили средства от погашения кредитов; 7,3 млн грн - от аренды имущества. От погашения ценных бумаг неплатежеспособных банков получили 7,6 тыс. грн.С начала года на счета неплатежеспособных банков поступило 7 миллиардов 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100