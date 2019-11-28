"Газпром" может "закрутить вентиль" 1 января, – Витренко

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

"… я напомню, что в письме, которое прислал "Газпром" "Нафтогазу", черным по белому написано, что 1 января в 10 часов по московскому времени у "Газпрома" не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины", - сказал Витренко.

По словам Витренко, "Газпром" очень четко сказал, что фактически перекроет вентиль".

"И учитывая те детали, которые упомянуты в письме (10 утра по московскому времени), это читается как или устрашение, или сообщение о каком-то плане. Это читаешь, и голос Левитана стоит в ушах", - сказал Витренко.

Как сообщал БизнесЦензор, дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству - 13 декабря, сказал Витренко.