Трамп планирует сократить выплаты США в бюджет НАТО, – CNN

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Телеканал отмечает, что доля прямого финансирования США составляла около 22%, что покрывало расходы на содержание штаб-квартиры альянса, его инвестиции в обеспечение безопасности и некоторые совместные военные операции стран-участниц.

Теперь, как сообщили CNN в Минобороны США, Белый дом хочет урезать выплаты примерно до 16%, что почти уравнивает страну по объему непосредственных вложений с Германией (14,8%). По словам источников телеканала, ожидается, что недостачу в бюджете закроют другие страны — участницы альянса.

"Все союзники договорились о новой формуле распределения затрат. Согласно новой формуле сумма вложений для большинства европейских союзников и Канады увеличится, тогда как доля США снизится. Такое решение отражает приверженность союзников альянсу, а также более справедливое распределение [финансового ] бремени" — сказал CNN представитель НАТО. Источник в организации также сообщил, что новую формулу приняли на этой неделе.

Собеседник телеканала в Минобороны США отметил, что сэкономленные деньги государство направит на финансирование своих остальных военных операций, а также на обеспечение безопасности в Европе, включая программы в Грузии и на Украине, которые не являются участницами альянса, но находятся в непосредственной близости от России.

CNN при этом отмечает, что решение — скорее символический жест, поскольку непосредственные вложения — $2,5 млрд — сравнительно мало приносят бюджету НАТО. Кроме того, они отделены от оборонных затрат стран-участниц, которые должны составлять не менее двух 2% от ВВП государства.

Трамп неоднократно заявлял о несправедливости по отношению к США, взносы которых в альянс превышают расходы остальных стран. В 2018 году он приводил в пример Германию, которая, по его словам, поддерживает расходы на оборону на уровне лишь 1% от своего ВВП, тогда как США вносят суммы в размере 4% от ВВП. В этом году Германия пообещала, что нарастит траты на оборону до уровня 1,5% от ВВП к 2024 году и до уровня 2% — к 2031 году.