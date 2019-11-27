Минюст отменил смену главы Фонда социального страхования по решению суда

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В понедельник комиссия Министерства юстиции Украины рассматривала нашу жалобу о восстановлении Евгения Баженкова в должности. Во вторник, в 14:00, было опубликовано решение комиссии, которое отменяет его регистрацию. То есть наши предыдущие заявления о "сомнительном" восстановлении господина Баженкова были удовлетворены, и теперь это официально: Евгений Баженков не является директором исполнительной Фонда социального страхования Украины ", – заявил Коваль.

Замминистра также напомнил, что 27 ноября Кабмин внес изменения в бюджет Фонда соцстрахования, дополнительно направив 1,4 млрд грн на выплату в 2019 году больничных по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам, а также выплаты на погребение.

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Как сообщалось, на прошлой неделе стало известно, что уволенный в 2018 году глава Фонда соцстрахования Евгений Баженков восстановился на должности благодаря действиям госрегистратора и решению Печерского суда от 8 ноября, который также обязал в течение месяца выплатить ему средний заработок в сумме более 858 тыс. грн.

Согласно данным на сайте Фонда, 20 ноября Баженков в качестве его руководителя заявил о вынужденной приостановке перечисления средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению.

В Минсоцполитики заявили, что считают восстановление Баженкова на должности незаконным, пообещав его оспорить в судебном порядке, а также опровергли приостановку выплат. По данным министерства, на сегодня остатки на счете Фонда составляют 429,4 млн грн. Кроме того, на счета Фонда ежедневно поступают средства от уплаты единого социального взноса работодателями.

В свою очередь Баженков заявил, что для возобновления выплат необходимо внести изменения в бюджет Фонда.