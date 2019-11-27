Госбюро расследований накупило автомобилей Toyota на 27 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно первому договору, фирма поставит 15 черных автомобилей Toyota Camry 2019 года выпуска на 10,82 млн грн (по 721 тыс. грн за штуку). Автомобиль будет иметь автоматическую коробку передач, подушки безопасности, климат-контроль, а из специального оборудования – сигнально-громкоговорящее устройство мощностью не менее 150 Вт.

Цены на Toyota Camry сейчас стартуют от 680 тыс. грн.

По второму соглашению, "ВиДи Автострада" поставит 34 белых автомобиля Toyota Corolla 1,6 Valvematiс за 15,76 млн грн (по 463 тыс. грн за штуку.). Каждое авто будет иметь фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, кондиционер и тоже сигнально-громкоговорящая устройство.

Цены на Toyota Corolla стартуют от 455 тыс. грн.

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На торгах конкурентом ООО "ВиДи Автострада" из группы Виталия Джуринского было ООО "Гранд Мотор" Татьяны Дерешук и Марии Гвоздевой.

По лоту на закупку Toyota Camry его предложение было выше на 151 тыс. грн, а по Toyota Corolla – на 202 тыс. грн. Фирмы не торговались во время аукциона.