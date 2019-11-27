Apple начала показывать оккупированный Крым российским

Как сообщают пользователи на территории России, в приложениях Apple "Карты" и "Погода" города аннексированного Крыма и сам полуостров названы российскими, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

В то же время у пользователей, живущих в странах Евросоюза, в Украине и в самом Крыму города оккупированного полуострова отображаются без привязки к конкретной стране.

Российское подразделение Apple не ответило на запрос агентства.

Под давлением Москвы американская корпорация Apple обозначила в программе "Карты" на своих устройствах, используемых в России, аннексированный у Украины полуостров Крым как российскую территорию, подтверждает Deutsche Welle.

Так, теперь такие города, как например, Севастополь и Симферопол, в приложениях Apple на территории РФ появляются с дополнением "Крым, Россия". За пределами РФ у названий географических объектов в Крыму нет ссылки на страну.

В свою очередь председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что представители Apple в среду лично сообщили о внесении правок в продукты компании, передает Интерфакс.

Глава комитета напомнил, что переговоры по данной теме с представителями компании Apple длились с мая 2019 года. Госдума напоминала, что обозначение Крыма как территории Украины, как это было сначала, по российскому законодательству является уголовным преступлением.

На определенном этапе переговоров с Госдумой компания просто сняла упоминание Украины в своих сервисах и не поставила упоминание России как страны, к которой относится крымский регион и его города.

Напомним, Россия незаконно аннексировала украинский Крым в 2014 году.

Запад не признает Крым российским и ввел санкции против полуострова и людей, которые, по его мнению, нарушают территориальную целостность Украины.