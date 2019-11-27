Хмельницкий покупает долю в столичном ТРЦ Ocean Plaza

Как указывается в повестке дня заседания регулятора, концентрация обеспечит UPD Holdings Limited превышение 25% голосов в высшем органе управления компании Ocean Plaza Project Ltd, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Единого госреестра, Ocean Plaza Project является конечным бенефициаром ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" – владельца столичного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Ocean Plaza.

По данным госреестра, конечным бенефициаром UPD Holdings Limited является основатель UFuture Василий Хмельницкий. В частности, UPD Holdings Limited числится в составе соучредителей ряда компаний Хмельницкого – ООО "Товмирра-Девелопмент", "Мирра-Девелопмент", "Дворцово-Парковый ансамбль".

Как сообщалось, в сентябре 2019 года вместо дочери близкого к Владимиру Путину российского бизнесмена Аркадия Ротенберга Лилии, а также граждан Швейцарии Андреа, Сюзанны Валлабх конечными бенефициарами "ИС "Лыбидь" стала кипрская "Оушен Плаза Проджект". Осталась среди бенефициаров Джейпракаш Валлабх.

По состоянию на октябрь "ИС "Лыбидь" имела непрямую связь с группой UFuture Хмельницкого. Так, "ИС "Лыбидь" числится владельцем ООО "Алакрити", созданной лишь год назад и зарегистрированной по ул. Лаврская, 20-а. По этому же адресу зарегистрировано ООО "Глобал Инвест", входящее в группу UFuture, которая, в свою очередь, зарегистрирована по соседству – по ул. Лаврская, 20. Помимо этого, основатель UFuture Василий Хмельницкий к концу 2018 года входил в число бенефициаров ООО "Алакрити".

В компании UFuture не подтвердили и не опровергли информацию о покупке ТРЦ Ocean Plaza Василием Хмельницким, указав, что "пока не комментируют эту тему".

Отказались прокомментировать изменение собственников и в самом ТРЦ Ocean Plaza, пообещав предоставить комментарии ближе к концу месяца.

Василий Хмельницкий весной 2019 года заявлял, что ведет переговоры о покупке ТРЦ Ocean Plaza, который он вместе с партнерами продал в 2013 году российской "ТПС Недивжимость".

Основатель ЧАО "Мандарин Плаза" Вагиф Алиев, инвестор и девелопер сети киевских торгово-развлекательных центров (ТРЦ) Lavina, Blockbuster, Ocean Mall, также заявлял о намерении до осени 2019 года приобрести торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Ocean Plaza.

ТРЦ "Ocean Plaza" по ул. Антоновича, 176, в Киеве общей площадью 165 тыс. кв. м открыт в декабре 2012 года. Инвестиции составили около $300 млн. Формальным владельцем объекта является ООО "ИС "Лыбидь", созданное в 2009 году.