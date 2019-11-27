В России ликвидируют связанную с поставкой турбин Siemens в оккупированный Крым компанию

Уведомление о принятии решения о ликвидации юридического лица было подано в регистрирующие органы 26 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Причины ликвидации компании не называются.

"Интеравтоматика" занимается внедрением автоматизированных систем управления на электростанциях и работает с продуктами, выпускаемыми Siemens или по его лицензии.

Немецкий концерн владеет 46% в компании и планировал выйти из ее капитала после скандала с поставкой турбин в оккупированній Крым, но до сих пор не сделал это.

В этом году "Интеравтоматика" выиграла тендер компании "Квадра", заключила новые контракты с Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматики имени Духова на разработку программно-технического комплекса (ПТК) электронной части системы регулирования турбины для энергоблоков Курской АЭС и поставку ПТК.

Только в октябре компания сообщала, что получила новые лицензии на проектирование атомных станций.

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"Интеравтоматика" попала под европейские санкции из-за участия в установке турбин Siemens на электростанциях Крыму, строительством которых занималась российская инжиниринговая компания "Технопромэкспорт", принадлежащая госконцерну "Ростех".

Напомним, РФ в 2017 году поставила на строящиеся электростанции в оккупированном Крыму купленные у Siemens газовые турбины в обход европейских санкций, что привело к скандалу, судебным разбирательствам и новым санкциям против российских компаний и чиновников со стороны ЕС и США.

Siemens официально заявлял, что был обманут российской стороной, Москва утверждает, что поставила в Крым существенно модернизированные турбины.

Станции на территории оккупированного полуострова были введены на полную мощность в марте 2019 года. В сентябре "Ростех", структура которого владела 17,34% "Интеравтоматики", вышел из капитала компании продав свою долю второму акционеру, Всероссийскому теплотехническому институту (ВТИ), доля ВТИ в результате сделки выросла до 54% с 37%, при этом доля Siemens в размере 46% осталась неизменной.

Siemens отказался комментировать информацию о возможной ликвидации "Интеравтоматики".