Гончарук анонсировал аудит Пенсионного фонда

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сегодня мы приняли решение для проведения независимого аудита (Пенсионного фонда, – ред.) одной из международных компаний, ее мы еще выбираем… У нас есть основания считать, что значительная часть средств используется неэффективно", – сообщил Гончарук.

"Это должно стать предметом проверки для того, чтобы в следующем году существенно оптимизировать это учреждение и меньше тратить на администрирование и больше средств, которые выделяются из государственного бюджета, поступило украинцам", – добавил премьер.

Как сообщалось, в июне Кабмин увеличил общие доходы Пенсионного фонда на 2019 год на 29,9 млрд грн – до 438,63 млрд грн. В том числе предусмотрено увеличение собственных доходов Пенсионного фонда до 245,8 млрд грн за счет прироста поступлений от единого взноса на 15,23 млрд грн. При этом дотация госбюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и покрытие дефицита средств Пенсионного фонда увеличена на 14,67 млрд грн.

В то же время общие расходы Пенсионного фонда также увеличены на 29,9 млрд грн – до 438,23 млрд грн. При этом остаток собственных средств Фонда на конец года составит всего 399,6 млн грн. Также предусмотрено погашение займов, предоставленных Пенсионному фонду с единого казначейского счета в 2018 году на сумму 4,76 млрд грн.