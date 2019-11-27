Администрация морских портов снизит тарифы на оформление пропусков

Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины, передает БизнесЦензор.

"Администрация морских портов Украины решила внедрить единые правила для формирования стоимости пропусков во всех портах. Со следующего года в большинстве портов тарифы будут уменьшены: в некоторых случаях в пять раз. При этом стоимость пропусков, которая сейчас ниже предложенных предельных тарифов, увеличиваться не будет. А дополнительная редакция договора о взаимодействии станет еще один шагом, который направлен на улучшение условий работы в портах и эффективное взаимодействие с нашими партнерами - морскими агентами", - отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

При разработке дополнительной редакции договора о взаимодействии во время агентирования судов в морских портах была учтена позиция морского сообщества и рекомендации Антимонопольного комитета Украины.

Так, с 1 января 2020 года морские агенты получат возможность выбирать между двумя вариантами оформления договоров с Администрацией морских портов Украины.

Первый - договор присоединения, который предусматривает предоставлением АМПУ полного комплекса услуг, включая администрирование портовых сборов и предоставление других сопутствующих услуг.

Второй - двусторонний хозяйственный договор, предусматривающий взаимодействие между АМПУ и агентами исключительно по оплате портовых сборов и специализированной услуги. Соответствующие редакции договоров будут обнародованы в ближайшее время на сайте АМПУ в разделе "Морские агенты".

Еще одной новостью станет снижение стоимости пропусков на территорию портов. Администрация морских портов Украины по 1 января 2020 года внедряет новую систему расчета этих свободных тарифов, которая включает в себестоимость пропусков только расходы, связанные с процессом их изготовления, должным образом распределенные косвенные расходы и норматив рентабельности. Это позволит снизить стоимость пропусков в порты в 2-5 раз. Например, получение постоянного пропуска для грузового автомобиля на территорию Одесского и Белгород-Днестровского портов станет дешевле в 3,5 раза, в Николаевский - в 2 раза, в Черноморск - в 1,5 раза.