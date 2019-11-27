Европарламент утвердил бюджет Евросоюза на 2020 год

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"За" высказались 543 парламентария. Против проголосовали 136 депутатов и 23 воздержались.

"Объявляю бюджет на 2020 год окончательно принятым", - заявил председательствовавший на сессии глава ЕП Давид Сассоли.

Он пригласил стороны подписать бюджет.

Общий объем обязательств по бюджету на 2020 год принят в размере 168,7 млрд евро.

В Европарламенте подчеркивают, что евродепутатам удалось добиться по сравнению с проектом бюджета, предложенным Европейской комиссией, дополнительно 850 млн евро для таких приоритетов ЕП, как климат (более 500 млн евро дополнительно), инновации, исследования, развитие и молодежь.

На минувшей неделе ЕП и Совет ЕС достигли согласия по проекту бюджета на 2020 год, в котором основное внимание уделяется экономическому росту и конкурентоспособности, борьбе против климатических изменений и другим приоритетам ЕС, таким как безопасность и управление миграцией.

"Общая сумма обязательств составляет 168,7 млрд евро. Это на 1,5% больше по сравнению с бюджетом 2019 года с поправками", - говорилось в коммюнике совета, распространенном в Брюсселе.

Общая сумма платежей предусмотрена в 153,6 млрд евро, что означает увеличение на 3,4% по сравнению с 2019 годом, отмечалось в документе.

"Это увеличение отражает продолжающееся осуществление программ на 2014-2020 годы в полном объеме", - объясняют в Совете ЕС.

При этом уточняют, что "согласованные цифры основаны на предпосылке, что Великобритания продолжит в полной мере участвовать в финансировании и исполнении бюджета ЕС на 2020 год".

Со своей стороны Европейская комиссия отметила, что достигнутое согласие институтов ЕС позволит союзу "сосредоточить свои ресурсы на приоритетах, которые имеют важное значение для граждан: климатические изменения, рабочие места, молодежь, безопасность и солидарность".

Член Еврокомиссии по бюджету Гюнтер Эттингер заявил по этому случаю: "Бюджет ЕС на 2020 год отмечен преемственностью - он является последним в рамках текущего долгосрочного бюджета и последним, предложенным и согласованным комиссией (председателя ЕК Жан-Клода) Юнкера. Он будет направлять ресурсы туда, где есть потребности. Это поможет создавать рабочие места, решать проблему изменения климата и привлекать инвестиции по всей Европе. Это позволит инвестировать в молодежь и сделать Европу более безопасной".

"Теперь мы должны сосредоточиться на своевременном принятии следующего долгосрочного бюджета (2021-2027 годы), чтобы суметь обеспечить определенность и стабильность для наших бенефициаров и продолжать создавать добавленную стоимость ЕС для всех", - сказал еврокомиссар.