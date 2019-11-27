Гончарук анонсировал смену руководства Фонда социального страхования

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Я думаю в ближайшее время в Фонде социального страхования будут приняты кадровые решения по поводу руководства и в ближайшее время это руководство будет сменено", – сообщил премьер.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в среду, 27 ноября, дополнительно направил 1,4 млрд грн на выплату в 2019 году больничных по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам, а также выплаты на погребение.

На прошлой неделе стали известно, что уволенный в 2018 году глава Фонда соцстрахования Евгений Баженковвосстановился на должности благодаря действиям госрегистратора и решению Печерского суда от 8 ноября, который также обязал в течение месяца выплатить ему средний заработок в сумме более 858 тыс. грн.

Согласно данным на сайте Фонда, 20 ноября Баженков в качестве его руководителя заявил о вынужденной приостановке перечисления средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению.

В Минсоцполитики заявили, что считают восстановление Баженкова на должности незаконным, пообещав его оспорить в судебном порядке, а также опровергли приостановку выплат. По данным министерства, на сегодня остатки на счете Фонда составляют 429,4 млн грн. Кроме того, на счета Фонда ежедневно поступают средства от уплаты единого социального взноса работодателями.

В свою очередь Баженков заявил, что для возобновления выплат необходимо внести изменения в бюджет Фонда.