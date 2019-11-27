Кабмин назначил глав Укртрансбезопасности и Госинфрапроекта

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

Согласно поданной Хомяковым декларации кандидата на должность, в 2018 году он получил более 4 млн грн дохода как физлицо-предприниматель, а также хранил наличными 40 тыс. евро и $52 тыс.

Согласно данным в Едином государственном реестре деклараций, Погорелый является генеральным директором компании "Юниверсал Моторз Груп", входящей в состав корпорации "УкрАвто" и занимающейся поставками запчастей и автомобилей.

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Как сообщалось, 20 октября Кабмин уволил с должности первого заместителя, и.о. главы Госинфрапроекта Николая Божко, назначив его временно исполняющим обязанности председателя Государственной службы морского и речного транспорта.

До этого Божко с апреля 2014 года был первым заместителем главы Государственного агентства инфраструктурных проектов, в 2015 году баллотировался в горсовет Киева от партии "Оппозиционный блок".

Как сообщалось, в июле президент Владимир Зеленский заявил об отстранении Михаила Ноняка от исполнения обязанностей председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности).