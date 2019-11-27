Кабмин ввел фиксированную цену на газ для населения с 1 января (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Гончарук напомнил, что угроза прекращения транзита российского газа с 1 января может привести к росту рыночных цен на топливо и принятое решение призвано обезопасить граждан от таких колебаний.

"В эту зиму украинец будет защищен от колебаний цены на газ. Соответствующее решение о гарантированной цене на газ мы сегодня на Кабмине приняли", – сообщил премьер.

По словам главы правительства, в этом вопросе есть взаимопонимание с НАК "Нафтогаз Украины".

"Мы, работая с этой компанией, согласовали с ней программу, которая называется "гарантированная цена на газ". Это означает, что каждый, у кого есть такое желание, сможет купить газ по той цене, которая есть сейчас, она значительно ниже. Он сможет оплатить этот газ наперед", – уточнил Гончарук.

Как уточнили в пресс-службе правительства, согласно условиям программы каждый потребитель с 1 января 2020 года (граждане и предприятия теплокоммунэнерго) до 1 мая 2020 года автоматически становятся участниками программы.

Отпускная цена газа от НАК "Нафтогаз Украины" для них составит 6,96 грн за кубометр с НДС (без тарифов на транспортировку до домохозяйства), что является самой низкой ценой для отопительного сезона за последние два года.

При этом у всех без исключения потребителей будет выбор: остаться в программе, или выйти из нее и отказаться от гарантированной цены до 20 декабря текущего года. В случае выхода из программы "Гарантированная цена на газ" потребитель будет оплачивать газ по цене, которая сложится на рынке. Решение принимает каждый потребитель индивидуально.

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Как сообщалось, согласно разработанному Министерством энергетики и защиты окружающей среды проекту изменений в постановление о спецобязательствах (ПСО, №867 от 19 октября 2018 года), предложено ввести фиксированную цену на газ для нужд населения и поставщиков тепла в январе-апреле 2020 года.

В Минэкоэнерго опасаются, что при отсутствии транзита и без внедрения "рыночного" механизма фиксированной цены повысится риск срыва стабильного прохождения отопительного сезона, а также увеличатся расходы государства на субсидии для населения.

Напомним, согласно постановлению Кабинета министров №485 от 5 июня 2019 года, население и тепловики приобретают газ по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: средняя цена импорта по данным Минэкономразвития; цена "Нафтогаза Украины" для промышленности; средневзвешенная цена на торгах на Украинской энергетической бирже, спецобязательства по постановлению №867.