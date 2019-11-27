Расходы госбюджета на ремонт дорог на Донбассе вырастут на 50%, – Криклий

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время 12 заседания Совета президентов Украины и Литвы, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу президента.

В частности, Криклий рассказал о восстановлении мостового перехода через реку Северский Донец в Станице Луганской, по которому местные жители пересекают линию разграничения.

"Мы хотим показать, что качество жизни на подконтрольной территории Украины – лучше. В 2020 году правительство увеличит финансирование восстановления местных дорог Донетчины и Луганщины на 50%. Мы также привлекаем средства ЕБРР и других международных организаций для восстановления местных дорог. Донецкая и Луганская области также будут участвовать в этом проекте", – цитирует Криклия пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Министр отметил, что Литовская Республика выделяет 1 млн евро на восстановление школы в Авдеевке.