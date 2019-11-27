Кабмин выделил 1,9 миллиарда на оборудование для школ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Сегодня мы направили почти 801,6 млн грн на современное оборудование и технологии. Уже в этом году наши школьники, которые интересуются математически-естественными науками, технологиями и техническим творчеством получат новое оборудование для кабинетов и STEM-лабораторий", – прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук.

Так, ожидается, что до конца года те украинские школы, которые не имеют доступа к скоростному интернету, его получат.

Кроме того, запланировано закупить 430 новых школьных автобусов и провести ремонт столовых, для этого предусмотрено 400 млн грн.

Также предусмотрены средств на приобретение оборудования для специальных школ и учебно-реабилитационных центров, в которых учатся дети с особыми потребностями. На это будет направлено 55,3 млн грн.