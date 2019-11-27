Минфин передал акции "Приватбанка" Кабинету министров

Как отмечает Finbalance, Кабмин также является владельцем 100% акций "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка", передает БизнесЦензор.

В то же время Министерству финансов принадлежат 94,94% акций "Укргазбанка" (остальные 5,06% – у миноритарных акционеров).

Как сообщалось, в октябре Хозсуд Киева приостановил производство в деле по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments LTD к Министерству финансов о возвращении акций "Приватбанка" до вступления в законную силу решения по другому делу, в рамках которой Окружной админсуд Киева своим решением от 18 апреля по требованию Коломойского признал незаконной национализацию "Приватбанка".

Шестой апелляционный админсуд рассмотрит апелляционную жалобу НБУ, Кабмина и "Приватбанка" на решение Окружного админсуда Киева от 18 апреля по указанному делу 19 декабря.

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Напомним, на минувшей неделе Игорь Коломойский заявил, что работники подконтрольного олигарху "Никопольского завода ферросплавов", которые третий месяц митингуют возле центрального офиса "Приватбанка" в Днепре, могут зайти в здание.

"Если "Приватбанк" продолжит так себя вести, я думаю, что работники завода могут войти в "Приватбанк", - пригрозил Коломойский, подразумевая, что рабочие могут штурмовать банк.

Олигарх также уверен, что вернет себе "Приватбанк" в ближайшее время.

"Международный валютный фонд знает, что "Приватбанк" будет возвращен (мне) в ближайшее время", – сказал Коломойский.

В то же время премьер-министр Алексей Гончарук в ходе визита в Лондон заявил, что Кабмин готов к любому развитию событий вокруг судов о национализации "Приватбанка" по искам его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

"У нас есть очень четкое понимание, у меня, у президента, у правительства, что дело "Приватбанка" является показательным об Украине для всего мира. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни этот банк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам", – заявил Гончарук.