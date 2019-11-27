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27.11.19 15:22

Украина продолжает переговоры с МВФ по подготовке новой программы, – Смолий

Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом по подготовке новой программы.

Украина продолжает переговоры с МВФ по подготовке новой программы, – Смолий

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Переговоры продолжаются, мы надеемся на их успешное завершение", - сказал Смолий.

По словам главы НБУ, после завершения работы миссии МВФ в Киеве на минувшей неделе в настоящее время продолжаются консультации в Вашингтоне.

"С учетом того, что День благодарения выпадает на четверг и пятницу, в Вашингтоне - выходные, ожидаем какие-то месседжи на следующей неделе", - добавил Смолий.

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