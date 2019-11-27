Кабмин выделил 500 миллионов на зарплаты медикам и учителям

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам премьера, правительство также создает предохранители, которые не позволят местным властям накапливать подобные долги в будущем.

"Ситуацию, когда из-за неэффективного распределения государственных субвенций местными властями, учителя и врачи не получают заработную плату, считаю неприемлемым. Поэтому в 2020 году начнет работать принцип "деньги ходят за школьником". Это означает, что количество учащихся в школах будет учитываться при расчете зарплаты учителей. Соответственно не будет ситуаций, когда рассчитывается меньше, чем на самом деле количество учеников, а учитель недополучает честно заработанные деньги", – заявил Гончарук.

Глава правительства напомнил, что Министерство здравоохранения также меняет подходы с целью недопущения подобных ситуаций. Так, согласно второму этапу медицинской реформы с 1 апреля 2020 года начинаются изменения в финансировании учреждений, оказывающих специализированную помощь – это поликлиники и больницы. Все заведения со второго квартала 2020 переходят на финансирование через договор с Национальной службой здоровья Украины.

Читайте также: Кабмин утвердил введение второго этапа медицинской реформы

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров в ближайшие два дня погасить задолженности по зарплате перед врачами и учителями.

"Мне отправили сегодня очень много личных сообщений по поводу того, что в некоторых регионах Украины наши врачи и учителя не получили заработную плату, начиная с сентября. Я понимаю, что у нас новое правительство, и очень много работы, но это наиболее важные и приоритетные вопросы. Я очень прошу, чтобы правительство собралось и решило позитивно и очень быстро этот вопрос. Верю и надеюсь, что вы меня услышали", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 15 ноября уже перераспределил 731 млн грн из резерва медицинской субвенции и нераспределенных расходов Министерства здравоохранения на медицинскую субвенцию местным бюджетам для погашения задолженности по зарплате перед медиками.