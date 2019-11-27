Нацбанк ожидает $11 миллиардов денежных переводов от заробитчан

Об этом UATV заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, сообщает БизнесЦензор.

"Мы ожидаем, что переводы трудовых мигрантов в Украину в этом году будут более 11 млрд долларов", - сказал Чурий.

По его словам, "цифры будут несколько выше, чем в прошлом году, но есть четкая тенденция замедления темпов трудовой миграции".

"Это связано с тем, что доходы в Украине растут довольно быстро. Номинальный рост зарплат составляет около 20%. Кроме того, за счет укрепления гривны доходы в валютном эквиваленте тоже растут. В этом году гривна укрепилась на 12%. Получается, если переводить в иностранную валюту, доходы выросли почти на треть. Это положительный факт для того, чтобы украинцы оставались работать в Украине", - сказал Чурий.

Как сообщал БизнесЦензор, в 2019 году больше всего денежных переводов украинцы получают из США – более 17% ($141 млн) от общего объема переводов.