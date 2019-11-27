Кабмин передал на приватизацию столичный отель "Днепр"

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил нарде Алексей Гончаренко, передает БизнесЦензор.

"Согласится с предложением Государственного управления делами о передаче Фонду государственного имущества полномочий по управлению корпоративными правами государства относительно частного акционерного общества "Отель Днепр", - говорится в распоряжении Кабмина, которое опубликовал Гончаренко.

Как сообщалось, 25 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче Фонду государственного имущества (ФГИ) от Госуправления делами первых пяти предприятий для их последующей приватизации.

В частности, документом Государственному управлению делами поручено передать для приватизации гоударственный пакет акций гостиницы "Днепр" в Киеве, а также целостные имущественные комплексы госпредприятий "Чайка", "Центр-Сервис", "Технобуд" и "Украинские информационные и телекоммуникационные сети".