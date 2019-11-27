Кабмин выделил 200 миллионов на зарплаты медикам и учителям, – Гончаренко

Об этом в Телеграм-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает БизнесЦензор.

"Выделили и распределили 203 млн стабилизационной дотации между областями. Это один из инструментов погашения задолженности по зарплате учителям и врачам", - сообщил нардеп.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 15 ноября уже перераспределил 731 млн грн из резерва медицинской субвенции и нераспределенных расходов Министерства здравоохранения на медицинскую субвенцию местным бюджетам для погашения задолженности по зарплате перед медиками.