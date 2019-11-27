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27.11.19 13:10

В "Нафтогазе" назвали 13 декабря "дедлайном" для заключения газового контракта с РФ

Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству - 13 декабря, передает агентство Bloomberg слова исполнительного директора "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко.

В "Нафтогазе" назвали 13 декабря "дедлайном" для заключения газового контракта с РФ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Это уже выглядит как срочная процедура. Потому что по европейским правилам, для того, чтобы забронировать долгосрочные мощности, нужно сделать это заранее", - сказал он журналистам в Берлине.

По его словам, регулятор и оператор двигают дедлайны как можно дальше, чтобы позволить долгосрочное бронирование, но они не могут по украинскому закону отодвигать их на более долгий срок.

"13 декабря - это дедлайн для долгосрочного бронирования. Это придает особую важность для начала реальных переговоров, потому что для переговоров нет целого декабря, только две недели", - сказал Витренко.

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