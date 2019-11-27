Более 5 миллиардов дотаций госшахтам не помогли их оздоровлению, – Счетная палата

Об этом со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты сообщает БизнесЦензор.

Счетная плата провела аудит использования средств госбюджета для Министерства энергетики на поддержку угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости угольной продукции

Аудит Счетной палаты охватила 2017-2018 годы и I квартал 2019 года.

Счетная палата установила, что "Государственная поддержка не способствует финансовому оздоровлению государственных угледобывающих предприятий из-за отсутствия реформ в отрасли и неэффективности системы сбыта готовой продукции".

Аудит установил, что в указанный период из госбюджета потратили 5,1 млрд грн на частичное покрытие расходов по себестоимости угольной продукции государственных угледобывающих компаний, однако это не обеспечило решения проблемных вопросов в отрасли.

Счетная палата указывает, что на подконтрольной украинской власти территории находится 11 государственных угледобывающих предприятий, в которые входит 35 шахт, на которых работает 36 тыс. человек. Из этих 35 госшахт только 2 шахты являются прибыльными.

"Деятельность только 2 компаний (две шахты) является прибыльной. Остальные 9 предприятий (30 шахт) были убыточными и в периоде, который проверялся, получали государственную поддержку", - сообщает Счетная палата.

Аудит исследовал использование бюджетных средств четырьмя угледобывающими предприятиями - ГП "Селидовуголь" (получило 1,3 млрд грн господдержки), ГП "Мирноградуголь" (710 млн грн), ГП "Львовуголь" (247 млн грн), ГП "Волыньуголь" (169 млн грн).

Вместе эти предприятия освоили более 2,4 млрд грн (47,3%) общего объема государственного финансирования. При этом убытки этих компаний составили 1,3 млрд грн.

"В течение 2017-2018 годов и I квартала 2019 предприятия недополучили средства из-за продажи угля по заниженным ценам: ГП "Мирноградуголь" - 628 млн грн, ГП "Селидовуголь" - 213 млн грн, ГП "Львовуголь" – 111,6 млн грн, ГП "Волыньуголь" – 349,1 млн грн.

В общем, госпредприятия, которым выделили деньги из бюджета, недополучили доходов за 2017 год в сумме 3,4 млрд грн, за 2018 год – 3,3 млрд грн. На 2019 год запланировано недополучение 5 млрд грн, указывает Счетная палата.

Аудит указывает, что госшахты продавали уголь ниже себестоимости. Аудит показал рост себестоимости в 2017 году на 705 грн, в 2018 года - 346 грн, план роста на 2019 год - 556 гривен.

"Такая ситуация сложилась из-за бездействия Минэнергоугля, в котором не создана действенная система внутреннего контроля", - заявляет Счетная палата.

Счетная палата отмечает, что на сегодня в полном объеме не введены рыночные механизмы формирования цены на уголь, как это предполагалось стратегическими и программными документами.

В отчете отмечается, что Минэнергоугля не провело реорганизации госпредприятий в определенные сроки: она длится почти 2 года и до сих пор не завершена.

"Количество работающих на госпредприятиях и объемы добычи угля в год уменьшаются, а постоянная нехватка оборотных средств вызывает кредиторскую задолженность компаний по расчетам по оплате труда", - сообщает Счетная палата.