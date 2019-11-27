"Нафтогаз" выиграл первую апелляцию "Газпрома" на решение Стокгольмьского арбитража (обновлено)

Об этом Витренко написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Мы выиграли апелляцию по первой жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмьского арбитража", – написал Витренко.

"Газпром" должен компенсировать "Нафтогазу" расходы на судебный процесс в размере 1,02 млн евро и 1,65 млн грн, из которых 1 млн юридические расходы, и платить проценты в соответствии с разделом 6 Акта о процентах на эти две вышеуказанные суммы с момента вынесения решения суда и до момента оплаты", – сообщает Витренко.

Он также добавил, что решение Апелляционного суда округа Свеа не может быть оспорено по сути.

Как отмечается в пресс-релизе суда, речь идет об апелляции "Газпрома" на отдельное решение Стокгольмского арбитража от 31 мая 2017 года.

"Газпром" обжаловал это решение 7 ноября 2017 года. Апелляция была отклонена 27 ноября 2019 года", – сказано в сообщении.

Отдельное решение, вынесенное арбитражем 31 мая 2017 года, остается без изменений. Tще два спора между "Нафтогазом" и "Газпромом" будут рассмотрены в 2020 году.

Напомним, 31 мая 2017 года Трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма вынес отдельное решение по делу НАК "Нафтогаз Украины" против ОАО "Газпром" по контракту на поставки газа в Украину с 2009 года.

"В частности, трибунал полностью отклонил требование "Газпрома" о применении принципа "бери или плати", а также удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре контрактной цены с учетом рыночных условий. Кроме того, судом был полностью отменен запрет на реэкспорт газа", - сообщал "Нафтогаз".

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Как сообщал БизнесЦензор, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил в 2018 году, что РФ будет ожидать решения апелляционного суда округа Свеа (Швеция) по разбирательству с "Нафтогазом Украины", прежде чем примет решение о выплате $2,6 млрд штрафов, начисленных Стокгольмским арбитражом.

"Газпром" 29 марта 2018 года подал в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по делу о транзите газа.

21 марта 2018 года "Газпром" подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по договору на поставки газа. В окончательном решении по этому делу суд в декабре 2017 года обязал "Нафтогаз" погасить долг за поставку "Газпромом" газа в $2,02 млрд в 2013-2014 годах.

По спору в отношении транзитного контракта Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

При этом в "Нафтогазе" отмечают, что апелляция не останавливает исполнение решения арбитражного трибунала и начисление пени на сумму долга.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме, однако отказался его выполнять, заявив о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте 2018 года газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы. В "Нафтогазе" расценивают отказ "Газпрома" от поставки природного газа, согласно произведенной предоплате, как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.