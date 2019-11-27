БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
27.11.19 13:51

"Нафтогаз" выиграл первую апелляцию "Газпрома" на решение Стокгольмьского арбитража (обновлено)

Апелляционный суд округа Свеа в Швеции вынес положительное решения для НАК "Нафтогаз Украины" по апелляции ПАО "Газпром" на решение Стокгольмского арбитража, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Нафтогаз" выиграл первую апелляцию "Газпрома" на решение Стокгольмьского арбитража (обновлено)

Об этом Витренко написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Мы выиграли апелляцию по первой жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмьского арбитража", – написал Витренко.

"Газпром" должен компенсировать "Нафтогазу" расходы на судебный процесс в размере 1,02 млн евро и 1,65 млн грн, из которых 1 млн юридические расходы, и платить проценты в соответствии с разделом 6 Акта о процентах на эти две вышеуказанные суммы с момента вынесения решения суда и до момента оплаты", – сообщает Витренко.

Он также добавил, что решение Апелляционного суда округа Свеа не может быть оспорено по сути.

Как отмечается в пресс-релизе суда, речь идет об апелляции "Газпрома" на отдельное решение Стокгольмского арбитража от 31 мая 2017 года.

"Газпром" обжаловал это решение 7 ноября 2017 года. Апелляция была отклонена 27 ноября 2019 года", – сказано в сообщении.

Отдельное решение, вынесенное арбитражем 31 мая 2017 года, остается без изменений. Tще два спора между "Нафтогазом" и "Газпромом" будут рассмотрены в 2020 году.

Напомним, 31 мая 2017 года Трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма вынес отдельное решение по делу НАК "Нафтогаз Украины" против ОАО "Газпром" по контракту на поставки газа в Украину с 2009 года.

"В частности, трибунал полностью отклонил требование "Газпрома" о применении принципа "бери или плати", а также удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре контрактной цены с учетом рыночных условий. Кроме того, судом был полностью отменен запрет на реэкспорт газа", - сообщал "Нафтогаз".

Читайте также: Витренко привел аргументы против позиции "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу

Как сообщал БизнесЦензор, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил в 2018 году, что РФ будет ожидать решения апелляционного суда округа Свеа (Швеция) по разбирательству с "Нафтогазом Украины", прежде чем примет решение о выплате $2,6 млрд штрафов, начисленных Стокгольмским арбитражом.

"Газпром" 29 марта 2018 года подал в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по делу о транзите газа.

21 марта 2018 года "Газпром" подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по договору на поставки газа. В окончательном решении по этому делу суд в декабре 2017 года обязал "Нафтогаз" погасить долг за поставку "Газпромом" газа в $2,02 млрд в 2013-2014 годах.

По спору в отношении транзитного контракта Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

При этом в "Нафтогазе" отмечают, что апелляция не останавливает исполнение решения арбитражного трибунала и начисление пени на сумму долга.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме, однако отказался его выполнять, заявив о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте 2018 года газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы. В "Нафтогазе" расценивают отказ "Газпрома" от поставки природного газа, согласно произведенной предоплате, как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100