Ввод жилья с начала года увеличился на 48%, – Госстат

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

По данным Госстата, в январе-сентябре-2019 в том числе 25,6%, или 1 млн 979,8 тыс. кв. м жилья введено согласно временному порядку принятия в эксплуатацию домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ.

Согласно сообщению, в городах с начала года введено в эксплуатацию 4 млн 799,2 тыс. кв. м жилья (62% общего объема), в сельской местности – 2 млн 944,2 тыс. кв. м. При этом 54,1% общего объема жилья введено в одноквартирных домах, 45,9% – в домах с двумя и более квартирами.

В целом за отчетный период в эксплуатацию введено 87,374 тыс. квартир, при этом в городах – 61,5 тыс. квартир, в селах – 25,9 тыс. квартир.

Средняя площадь квартир составила 88,6 кв. м, при этом в одноквартирных домах - 154,4 кв. м, в многоквартирных – 59 кв. м.

В Киеве и области, а также во Львовской, Ивано-Франковской и Одесской областях по итогам 9 мес.-2019 года введено в эксплуатацию 56,1% общего объема жилья, в частности в Киеве – 934,5 тыс. кв. м (12,1%).

Согласно статданным, сокращение объема ввода жилья зафиксировано в Харьковской области – на 8,1%, до 262,7 тыс. кв. м.

Наивысшие показатели роста ввода жилья в январе-сентябре 2019 года к аналогичному периоду предыдущего года (без учета временного порядка) зафиксированы в Черновицкой (на 169,8%, до 356,7 тыс. кв. м), Николаевской (на 126,4%, до 67,9 тыс. кв. м), Тернопольской (на 116,3%, до 268,9 тыс. кв. м) и Ивано-Франковской областях (на 120,2%, до 569,9 тыс. кв. м), и Кировоградской (на 120,1%, до 56,5 тыс. кв. м).

Как сообщалось со ссылкой на данные Госстата, в 2018 году ввод в эксплуатацию жилья в Украине без учета временно оккупированной территории АРК и Севастополя и востока страны сократился на 5,7% по сравнению с 2017 годом – до 8 млн 689 тыс. кв. м.