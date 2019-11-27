Прибыль Нацбанка за 9 месяцев составила 30 миллиардов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Финансовый результат включает нереализованные расходы от переоценки финансовых инструментов в иностранной валюте и монетарном золоте в размере 42,4 млрд грн, что компенсируется соответствующим резервом переоценки - 80,4 млрд грн", – пояснил такой показатель НБУ.

Центробанк напомнил, что закон о госбюджете на 2020 год предусматривает перечисление Национальным банком 40,7 млрд грн.

Регулятор также отметил, что за девять месяцев текущего года его валюта баланса уменьшилась на 8,5% - до 959,7 млрд грн.

"Главным образом это уменьшение связано с погашением обязательств по кредитам, полученным от Международного валютного фонда (МВФ). Учитывая то, что валютные статьи составляют более 60% всех активов Национального банка, на уменьшение валюты баланса существенно повлияло также снижение курса иностранных валют к гривне", - прокомментировал НБУ.

Центробанк указывает, что его международные валютные резервы за девять месяцев 2019 года увеличились на $600 млн - до $21,4 млрд.

"В части обязательств Нацбанка за 9 месяцев 2019 значительно выросли остатки средств банков (на 38%), государственных и других учреждений (на 88%). Зато сумма депозитных сертификатов сократилась на 3%", - добавил регулятор.

Нацбанк напомнил, что в 2019 году он перечислил в госбюджет согласно консолидированной финотчетности банка за 2018 год 64,9 млрд грн, что на 17,3 млрд грн больше, чем предусмотрено в госбюджете-2019.