В Запорожье объявили тендер на стройку моста через Днепр, начатую 15 лет назад

Об этом со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры Украины сообщает БизнесЦензор.

В 2020 году, после определения победителя тендера, начнется строительство первой очереди объекта - 21 сооружения, в том числе двух мостов через Днепр с выездами на прибрежных магистраль и проспект Соборный.

Премьер Алексеем Гончаруком поручил достроить Запорожский мост в течение 2-3 лет. Министерство инфраструктуры и "Укравтодор" будут работать, чтобы завершить строительство первой очереди моста через 2 года.

Министерство инфраструктуры также работает над проектами мостов в Николаеве и Кременчуге.

Запорожский мост обеспечит проезд с правобережной части города через Днепр и остров Хортица по трем полосам движения мостовыми переходами.

Строительство автотранспортной магистрали через реку Днепр в Запорожье начато в 2004 году.

Автотранспортная магистраль через Днепр в Запорожье общей протяженностью 9,1 км включает 26 искусственных сооружений, в том числе 2 моста: вантовый мост через длиной 660 м и высотой пилонов 166 м и мост через реку Старый Днепр длиной 340 метров.