БизнесЦензор

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27.11.19 10:30

Украина получит 1 тысячу разрешений на автоперевозки от Казахстана

Украинские перевозчики получат дополнительно 800 транзитных разрешений и 200 универсальных разрешений от Казахстана.

казахстан

Об этом со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры Украины сообщает БизнесЦензор.

26 ноября состоялась видеоконференция с представителями Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. По результатам встречи украинские перевозчики получат дополнительно 800 транзитных разрешений и 200 универсальных разрешений на автомобильные перевозки.

"Казахская сторона заверила, что бланки разрешений будут переданы в максимально короткие сроки путем передачи по дипломатическим каналам", - говорится в сообщении.

Стороны договорились продолжить диалог на очередном заседании украинского-казахской Смешанной Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок в начале 2020 года.

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