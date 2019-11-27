Мининфраструктуры объявило конкурсы на представителей в набсоветы "Укрпошты" и аэропорта "Борисполь"

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерство инфраструктуры сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня объявили конкурсы о проведении отборов на должности представителя государства - члена наблюдательного совета АО "Укрпочта", Международный аэропорт" Борисполь", Администрации морских портов Украины", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Кандидаты должны иметь соответствующее высшее образование, опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, а также безупречную деловую репутацию.

Членом набсоветов госкомпаний не могут быть лица, являющиеся учредителями, акционерами (участниками), руководителями и/или членами наблюдательного совета предприятий либо иных хозяйственных организаций, осуществляющих деятельность на том же или смежных рынках с компанией в чей набсовет планируют войти

Документы на участие в конкурсах подаются на украинском и английском языках до 18:00 2 декабря для набсовета "Укрпошты" и 3 декабря - для АМПУ и аэропорта. Результаты отбора будут обнародованы в течение тридцати календарных дней от завершения