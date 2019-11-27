ГБР разоблачила схему по вымогательству взяток в Департаменте охраны гостайны СБУ

Об этом в Facebook сообщила замглавы ГБР Ольга Варченко, передает БизнесЦензор.

"… по предварительной версии следствия, работники упомянутого Департамента систематически требовали и получали неправомерную выгоду от предпринимателей за обещания не составлять протокол о выявленных нарушениях и не давать ход делам", - сообщает Варченко.

С каждого предпринимателя подозреваемые требовали от 20 тысяч до 300 тысяч гривен.

"Полученные деньги отмывали через ряд подконтрольных предприятий. ГБР уже провело обыски в помещениях ДОГТЛ и по месту жительства фигурантов уголовного производства", - написала Варченко.

По данным следствия, первый заместитель начальника ДОГТЛ СБУ давал своим подчиненным - руководителям управлений и отделов - перечень предпринимателей, у которых необходимо требовать деньги.

"Затем давал четкую команду - давить морально, пока не оплатят определенную сумму. Деньги, которые некоторые предприниматели соглашались заплатить, они переводили на счета благотворительного фонда, после чего, по указанию руководства ДОГТЛ, средства перечислялись на подконтрольные правоохранителям предприятия", - сообщает Варченко.

Часть средств проходила по документам как оплата за совершение ряда ремонтных работ в административных зданиях ДОГТЛ СБУ, закупка строительных материалов и зарплата ремонтников, остальные - наличными передавали чиновникам, задействованным в схеме.

Решается вопрос о сообщение виновным лицам о подозрении, а также избрании меры пресечения.

"За совершенное преступление Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание по ст. 368 - лишение свободы сроком до 10 лет с запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет", - добавила замглавы ГБР.