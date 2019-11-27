Нацбанк заявил о давлении со стороны Коломойского

Соответствующее заявление опубликовано на сайте НБУ, сообщает БизнесЦензор.

НБУ заявляет, что на регулятор уже несколько недель проводится "сфокусированная атака" в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов и попытки насильственного вторжения в здание НБУ "титушек".

"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-собственник "ПриватБанка" Игорь Коломойский, который задолжал государству $5,5 млрд, выведенных из "ПриватБанка" до национализации", - заявляет правление НБУ.

Руководство регулятора утверждает, что "государство – президент, правительство, Национальный банк - объединены единой позицией, что средства должны быть возвращены".

Целью атаки Коломойского НБУ называет создание управляемого информационного хаоса, чтобы дискредитировать НБУ и реформу по очистке банковского сектора, сменить руководство и в будущем прибегнуть к ручному управлению НБУ.

Также НБУ считает, что Коломойский пытается избежать ответственности и необходимости возвращать государству выведенные из "ПриватБанка" средства; помешать сотрудничеству Украины с международными партнерами и МВФ.

"О заказном характере этой информационной кампании и о том, что заказчиком является именно Игорь Коломойский, говорят ряд фактов. Во-первых, митингующие под НБУ, по свидетельству СМИ, получают деньги за участие в митингах", - сообщает НБУ.

"Организатором митингов является общественная организация "Стоп коррупции", которую исключили в сентябре 2018 года из Глобальной сети журналистов расследователей (GIJN) из-за непрофессионализма и конфликт интересов", - сообщает НБУ.

Также НБУ указывает, что к митингам с 25 ноября присоединились работники "Никопольского завода ферросплавов" и других подконтрольных Коломойскому предприятий, которые до этого пикетировали офисы "ПриватБанка" в Днепре и Киеве.

"В-третьих, атака реализуется через главного "исполнителя" - депутата Александра Дубинского, фигуранта антикоррупционных расследований, которого в медиа называют рупором олигарха Коломойского", - сообщает Нацбанк.

Правление НБУ заявляет, что поскольку атаки могут угрожать налаженной работе регулятора и безопасности сотрудников, Нацбанк уже обратился в правоохранительные органы с просьбой не допустить противоправных действий.

Как сообщалось, накануне митингующие под Национальным банком Украины (НБУ) люди, в том числе сотрудники предприятий олигарха Игоря Коломойского, ворвались в зону холла здания, но дальше не проникли благодаря действиям полиции.

Напомним, на минувшей неделе Игорь Коломойский заявил, что работники подконтрольного олигарху "Никопольского завода ферросплавов", которые третий месяц митингуют возле центрального офиса "Приватбанка" в Днепре, могут зайти в здание.

"Если "Приватбанк" продолжит так себя вести, я думаю, что работники завода могут войти в "Приватбанк", - пригрозил Коломойский, подразумевая, что рабочие могут штурмовать банк.

Олигарх также уверен, что вернет себе "Приватбанк" в ближайшее время.

"Международный валютный фонд знает, что "Приватбанк" будет возвращен (мне) в ближайшее время", – сказал Коломойский.

С конца сентября сотрудники "Никопольского завода ферросплавов" митингуют возле главного офиса "Приватбанка" в городе Днепр.

Как следует из сообщений прессы, работники протестуют против невыплаты им заработной платы. Руководство завода объясняет это выплатой 21 млн грн долга перед НБУ, по которому предприятие было поручителем.

В то же время в Нацбанке указывают, что эти средства были выплачены в рамках выполнения мирового соглашения по инициативе руководства завода. Кроме того, после этого "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ) инициировал еще одно мировое соглашение по долгу перед НБУ.